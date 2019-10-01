العراق يُغلق قنصليته في "مشهد" الإيرانية إثر اعتقال دبلوماسيين

القاهرة- (مصراوي):

وجّه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الثلاثاء، بتعليق العمل في قنصلية العراق بمدينة مشهد الإيرانية على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين عراقيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وكانت أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت موظفين عراقين اثنين مبتعثين من وزارة الخارجية العراقية بمهمة رسمية إلى مدينة مشهد.

وكشفت وثيقة صادرة قبل يومين عن القنصلية العراقية في مشهد، موجّهة إلى مكتب وزير الخارجية العراقي، أن جهات أمنية إيرانية لاحقت موظفين اثنين واعتدت عليهما بالضرب واعتقلتهما في الشارع رغم تمتعهما بحصانة دبلوماسية، مشيرة إلى إحالة المعتقلين إلى القضاء الذي طالب بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، مساء أمس الاثنين، بأنها حصلت على وثيقة صادرة من القنصلية العراقية في مشهد، تشير إلى أنه "بتاريخ 28 من سبتمبر، قامت الجهات الأمنية الإيرانية برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية".

وأوضحت أن "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع"، وتابعت أنه "عند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء".

كما أشارت إلى أن المحكمة طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة.