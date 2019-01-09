تيريزا ماي تتعرض لانتكاسة إثر خسارتها تصويتًا على إجراء برلماني

لندن - (د ب أ):

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء لانتكاسة أخرى بعد أن خسرت تصويتا حول اتباع إجراء برلماني في حال خسارتها، كما هو متوقع، التصويت الذي سيجريه مجلس العموم بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع المقبل.

وقبل استئناف المناقشة البرلمانية حول اتفاق الخروج، صوت 308 من أعضاء المجلس لصالح تعديل الإجراء الذي طرحه دومينيك جريف، النائب البارز عن حزب المحافظين المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 297 عضوا.

وتطالب التعديلات التي تؤيدها أحزاب المعارضة تيريزا ماي بالعودة إلى البرلمان بخطة بديلة في غضون ثلاثة أيام عمل، إذا خسرت "التصويت ذات المغزى" على اتفاقها الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء.

وقد طلبت رئيسة الحكومة مهلة لمدة تصل إلى 21 يومًا للنظر في خياراتها.

وقال كير ستارمر، المتحدث باسم ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي من حزب العمال المعارض، إن التعديل يعني أنه يجب على رئيسة الوزراء الآن "العودة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن وإعطاء النواب رأيًا حقيقيًا بشأن ما سيحدث بعد ذلك".

وأضاف ستارمر: "إن قرار الحكومة بتأجيل التصويت ذي المغزى قد أهدر الوقت ، وزاد من خطر حدوث خروج المملكة المتحدة من التكتل دون التوصل لاتفاق".