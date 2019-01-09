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ضوابط جديد للزواج المبكر في السعودية

05:32 م الأربعاء 09 يناير 2019
ضوابط جديد للزواج المبكر في السعودية

أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

وافق مجلس الشورى السعودي على ضوابط الزواج المبكر في المملكة، التي قصرت عقد النكاح لمن دون الـ18 عامًا، ذكرًا أو أنثى، على المحكمة المُختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ14 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى، يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن "المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات/ زواج القاصرات)، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني".

وطالب المجلس في قراره منع "عقد النكاح"، لمن لم يبلغ الـ15 من كلا الجنسين.

الزواج المبكر السعودية مجلس الشورى السعودي

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