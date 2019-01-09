وزير الخارجية الأمريكي يبحث في بغداد الحرب على داعش

بغداد - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد اليوم الأربعاء في زيارة يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين العراقيين في اطار الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

واستهل بومبيو زيارته بالاجتماع مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما سيلتقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى الأردن أمس في بداية جولة شرق أوسطية لمدة أسبوع تشمل 8 دول عربية، لبحث عدة مواضيع أبرزها الحشد الإقليمي ضد إيران.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعه مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان أمس ، أن بلاده سوف تضاعف الجهود الدبلوماسية والتجارية للضغط على إيران.

وأشار بومبيو إلى أن أمريكا تتطلع للعمل باستمرار لمحاربة تأثير إيران في المنطقة، ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.