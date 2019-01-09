ترامب: آلاف الأمريكيين قُتِلوا نتيجة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع المكسيك

واشنطن - (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكثير من الأمريكيين تضرروا جراء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وأضاف - في خطاب تليفزيوني وجهه للشعب الأمريكي من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك - أن "الآلاف من الأمريكيين قُتِلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم في حال استمر الأمر".

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله، "هناك أزمة أمنية وإنسانية على الحدود مع المكسيك"، معربا عن أمله في تجاوز السياسات الحزبية لخدمة الأمن القومي.

وطلب الرئيس الأمريكي تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي على الحدود مع المكسيك بدلاً من الجدار الإسمنتي الذي كان مقترحاً سابقاً، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات للكونجرس لتأمين الحدود وطلب إغلاق الثغرات الأمنية.

وجاء خطاب الرئيس ترامب قبل زيارة تفقدية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة غداً الخميس في ظل استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، بسبب إصراره على تمرير الكونجرس ميزانية خاصة لبناء الجدار.