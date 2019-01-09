مقتل ضابط شرطة وإصابة جندي في هجوم شرقي إيران

زاهدان (د ب أ)

لقي ضابط بشرطة المرور حتفه، مساء الثلاثاء، في هجوم مسلح في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوجستان شرقي إيران.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نقلا عن الموقع الإعلامي لشهداء قوى الأمن الداخلي .

وتفيد الأنباء الواردة من مدينة زاهدان بأن شخصين كانا على متن دراجة نارية فتحا النار على سيارة لدورية شرطة المرور، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي في موقع الحادث قبل أن يلوذا بالفرار.