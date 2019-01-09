حول العالم في 24 ساعة: استقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتقال 45 متهمًا بالتخابر لصالح إسرائيل في غزة، واستقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية، وفرض أمريكا لعقوبات على أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في فنزويلا.
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