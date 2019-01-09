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    حول العالم في 24 ساعة: استقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية

    01:00 ص الأربعاء 09 يناير 2019
    حول العالم في 24 ساعة: استقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها اعتقال 45 متهمًا بالتخابر لصالح إسرائيل في غزة، واستقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية، وفرض أمريكا لعقوبات على أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في فنزويلا.

    كوريا الشمالية الرئيس الصيني بكين ترامب فنزويلا حركة حماس

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