استئناف الرحلات بمطار هيثرو غرب العاصمة البريطانية

لندن (أ ش أ)

استؤنفت الرحلات الجوية المغادرة من مطار هيثرو غرب لندن، اليوم الثلاثاء، بعد توقفها مؤقتًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن رحلات المغادرة توقفت بعد الإبلاغ عن رؤية طائرة بدون طيار، إلا أن الرحلات استؤنفت بعد توقفها نحو ساعة.

كانت المتحدثة باسم المطار قد قالت إن إدارة المطار تعمل مع الشرطة لمنع أي تهديد لسلامة عمليات التشغيل،وأن وقف الرحلات كان إجراءً احترازيًا.