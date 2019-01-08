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    استقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية

    04:45 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    استقالة مبعوث ترامب لحل الأزمة الخليجية

    الجنرال أنطوني زيني

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن الجنرال متقاعد أنطوني زيني مبعوث الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية، استقالته اليوم الثلاثاء.

    وبحسب ما صرح زيني لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، فإن استقالته تأتي بعد "إدراكه أنه لا يستطيع المساعدة في حل الأزمة الخليجية، وذلك بسبب عدم رغبة الزعماء الإقليميين في الموافقة على جهود الوساطة التي تم تقديمها".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ الثلاثاء، من عمان، جولة في الشرق الأوسط تهدف خصوصا لطمأنة حلفاء واشنطن بأن الولايات المتحدة منخرطة في سوريا بعد الإعلان المفاجئ عن سحب قواتها من هذا البلد.

    وبالإضافة إلى الأردن، سيزور بومبيو مصر والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية. وأشار البيت الأبيض إلى احتمال توجهه الى بغداد لكن هذه المحطة لم تؤكد.

    الأزمة الخليجية أنطوني زيني الخارجية الأمريكية

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