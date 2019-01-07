ملك البحرين يشيد بعلاقات بلاده مع الولايات المتحدة

المنامة (أ ش أ)

أشاد ملك البحرين والقائد الأعلى حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

جاء ذلك خلال استقباله قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الجديد جيمس مالوي، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ونوه ملك البحرين بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وخاصة في الميادين العسكرية والدفاعية بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأثنى ملك البحرين - خلال اللقاء - على الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام العالمي، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها قادة الأسطول الخامس السابقين والذين قاموا بأداء واجبهم على الوجه الأكمل ، متمنيًا لقائد الأسطول الجديد بدوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يخدم قضايا الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه، أشاد الفريق بحري جيمس مالوي بدور المملكة وإسهاماتها الهامة في إرساء دعائم السلم والاستقرار على مستوى العالم، معربًا عن تقديره لجهود ملك البحرين في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية.