أوكرانيا تطالب بتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد روسيا

كييف (د ب أ)

قال مسؤول أوكراني بارز إن بلاده ترغب في أن تدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان احتجاز روسيا مؤخرا للعديد من السفن البحرية الأوكرانية.

وقال نائب وزير العدل الأوكراني ايفان ليششينا إن أوكرانيا "تطالب أن تعترف المحكمة بحقيقة انتهاك الاتحاد الروسي لحقوق 24 بحارا أوكرانيا خلال هجوم غير شرعي".

وقال ليششينا في منشور على صفحته على موقع فيسبوك إن الحكومة الأوكرانية قدمت بلاغا بشأن هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج بفرنسا اليوم الاثنين.

وتطالب أوكرانيا بالإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين. وتزعم السلطات الروسية إن البحارة عبروا بشكل غير شرعي إلى المياه الإقليمية الروسية.

وكانت القوات الروسية فتحت النار على السفن الأوكرانية خلال حادثة في أواخر نوفمبر بالقرب من منطقة شبه جزيرة القرم المتنازع عليها، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا المجاورة قبل خمسة أعوام، وهو ما قوبل بإدانة دولية.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا إلى أدنى مستوى لها بعد ضم روسيا للقرم.