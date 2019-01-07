ترامب: الانسحاب الأمريكي من سوريا يتم بحذر

كتب – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا، يتم بطريقة حذرة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون أكد أمس، أن الولايات المتحدة تريد ضمانات حماية من تركيا للأكراد الذين يحاربون في سوريا، قبل انسحابها من هناك.

ووصل بولتون إلى تركيا اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات مرتقبة بشأن سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن بولتون يرافقه رئيس الاركان جوزيف دانفورد والمبعوث الأمريكي لسورية جيمس جيفري، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص الجديد للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ومن المقرر أن يجرى المسؤولون الأمريكيون مباحثات مع المتحدث الرئاسي التركي والمستشار الأمني إبراهيم كالين ووزير الدفاع خلوصي آكار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان غدا الثلاثاء.