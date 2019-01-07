أهم التصريحات في 24 ساعة: الرئيس السيسي ينقل مصر إلى مستقبل أكثر شمولا

القاهرة – مصراوي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح مصر بأكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن انزعاجه من شائعات نية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، كما طالب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السوري المحتل.