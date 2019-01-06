أبوالغيط "منزعج" من شائعات نية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس

القاهرة (أ ش أ)

أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن انزعاجه الشديد إزاء ما يتردد بشأن نية دولة هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن إقدام أية دولة على مثل هذه الخطوة يُمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، وتحظر نقل السفارات إليها قبل حسم وضعها عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبوالغيط قوله: "إن الدول التي تدرس خطوات من شأنها النيل من المركز القانوني للقدس - عبر الاعتراف بها عاصمةً لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها - ينبغي عليها مراجعة مواقفها، وأن تدرس تبعات مثل هذه الخطوات على علاقاتها بالعالم العربي".

وأضاف عفيفي أن مشاورات تجرى على الصعيد العربي حالياً من أجل التنسيق وحشد كافة الأوراق المتاحة للتأثير على الموقف البرازيلي المُعلن بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وقال إن الأمين العام للجامعة ناشد الدول العربية العمل بصورة حثيثة في هذه المرحلة لحمل البرازيل على تعديل هذا الموقف، خاصةً وأنها تُعد تقليدياً من الدول التي طالما ناصرت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحرصت على الانتصار لمبادئ القانون الدولي والعدالة.