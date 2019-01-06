السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس

مصراوي - وكالات

أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب كل موظفيها العاملين على معبر رفح الحدودي، مرجعة السبب إلى ما أسمته "ممارسات وحشية" تقوم بها حركة حماس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الهيئة العامة للشئون المدنية قررت سحب كافة موظفيها على معبر رفح بداية من صباح غد الإثنين.

وفي بيان رسمية، قالت الهيئة إن القرار: "يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وأضاف البيان أن حماس "تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".