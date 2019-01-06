  • عاجل:رسميًا.. حسين الشحات في الأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس

    07:43 م الأحد 06 يناير 2019
    السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح بسبب "وحشية" حماس

    معبر رفح

    مصراوي - وكالات

    أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب كل موظفيها العاملين على معبر رفح الحدودي، مرجعة السبب إلى ما أسمته "ممارسات وحشية" تقوم بها حركة حماس.

    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الهيئة العامة للشئون المدنية قررت سحب كافة موظفيها على معبر رفح بداية من صباح غد الإثنين.

    وفي بيان رسمية، قالت الهيئة إن القرار: "يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

    وأضاف البيان أن حماس "تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".

     

    السلطة الفلسطينية معبر رفح حركة حماس غزة

    الخبر التالى:

    أبو الغيط "منزعج" من إشاعات نية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان