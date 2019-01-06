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    ترامب يؤكد أنباء مقتل البدوي مخطط الهجوم على المدمرة (يو إس إس كول)

    07:06 م الأحد 06 يناير 2019
    ترامب يؤكد أنباء مقتل البدوي مخطط الهجوم على المدمرة (يو إس إس كول)

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    تامبا (د ب أ)

    أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنباء مقتل جمال البدوي، القيادي في تنظيم القاعدة، والمتهم بأنه المخطط للهجوم على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول) قبل أكثر من 18 عاما.

    وكتب ترامب اليوم الأحد على تويتر: "جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين فقدناهم والذين أُصِيبوا في الهجوم الجبان على المدمرة يو إس إس كول".

    وتتهم الولايات المتحدة البدوي بالتخطيط للهجوم الذي استهدف المدمرة الأمريكية قبالة ميناء عدن اليمني في أكتوبر 2000.

    كان انتحاريان فجرا نفسيهما بالقرب من السفينة الحربية ما أسفر عن مقتل 17 جنديا أمريكيا، وكان قد ألقي القبض على البدوي مرتين في اليمن لكنه تمكن من الهرب في المرتين.

    كانت قوات أمريكية نفذت غارة جوية في اليمن يوم الثلاثاء الماضي، وحسب تصريحات الجيش الأمريكي فإنه لم يكن من غير الواضح بعد ما إذا كان البدوي قُتِلَ في هذا الهجوم.

    ترامب يو إس إس كول تنظيم القاعدة

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