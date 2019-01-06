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    زلزال بقوة 8ر6 درجة يضرب منطقة الأمازون

    02:00 ص الأحد 06 يناير 2019
    زلزال بقوة 8ر6 درجة يضرب منطقة الأمازون

    مقياس ريختر

    برازيليا سيتي (د ب أ):

    ضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة أمس السبت ولاية أكري غربي البرازيل والمتاخمة للبيرو.

    وقال مركز مراقبة الزلازل في جامعة برازيليا، إن الزلزال وقع في منطقة الأمازون على بعد تسعين كيلومترا غربي مدينة تاراوكا وأن مركزه يقع على عمق 575 كيلو مترا.

    وتقول التقارير الأولية إنه لم يقع ضحايا ولا أضرار مادية.

    وأضافت التقارير التي أذاعتها شبكة "آر بي بي" البرازيلية المحلية، أن شدة عمق الزلزال أضعفت من تأثيره على سطح الأرض لكنه جعل موجاته تمتد حتى ولاية أوكايالي في البيرو.

    مقياس ريختر زلزال الكوارث الطبيعية الأمازون البرازيل

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