حول العالم في 24 ساعة: أبو الغيط والجهيناوي يبحثان ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة بتونس

كتب – مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السبت، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة.