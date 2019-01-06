حول العالم في 24 ساعة: أبو الغيط والجهيناوي يبحثان ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة بتونس
كتب – مصراوي:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السبت، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة.
الخبر التالى:رئيس الوزراء السوداني: الإضرار بالوطن خط أحمر
الأخبار المتعلقة
-
أبرز عناوين الصحف: مُدان بالسرقة وتعلم الروسية.. تفاصيل جديدة عن الأمريكي
-
أبرز التصريحات في 24 ساعة: من يريد الحكم يجهز نفسه لانتخابات 2020
-
البشير: من يريد الحكم يجهز نفسه لانتخابات 2020
-
البشير يصدر قرارًا بتعيينات جديدة.. و"الخير النور المبارك" أبرزهم
-
بعد تزايد الاعتراف العربي.. 3 عقبات تقف أمام هيمنة الأسد على سوريا
-
أبو الغيط والجهيناوي يبحثان ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة بتونس
-
91
-
81
-
80
-
77
-
59
-
58
-
54
-
50
-
38
-
36