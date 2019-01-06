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    حول العالم في 24 ساعة: أبو الغيط والجهيناوي يبحثان ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة بتونس

    12:30 ص الأحد 06 يناير 2019
    حول العالم في 24 ساعة: أبو الغيط والجهيناوي يبحثان ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة بتونس

    أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

    كتب – مصراوي:
    شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السبت، وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة.

    احمد ابو الغيط عمر البشير خميس الجهيناوي

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