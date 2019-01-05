مدير "ناسا" يلغي دعوة رئيس وكالة الفضاء الروسية لزيارة الولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ)

سحب مدير وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم بريندنستين، دعوة مقدمة إلى رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) لزيارة الولايات المتحدة بعد أن أشار أعضاء في الكونجرس إلى أنه مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية ، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم السبت.

وقال بريندنستين إن الدعوة كانت محاولة للحفاظ على علاقات مع دميتري روجوزين، رئيس روسكوموس. لكنه قال لصحيفة واشنطن بوست إنه سحب الدعوة بعدما سمع من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن "هذا ليس فكرة جيدة".

وأثارت هذه الدعوة غضبا بين صقور الكونجرس، الذين قالوا إن العقوبات تمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة. وتم إدراج روجزوين على قائمة العقوبات في 2014 ردا على التصرفات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي حين توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا، ما زال التعاون بين البرامج الفضائية للبلدين مستمرا. وتعتمد وكالة ناسا حاليا على برنامج الفضاء الروسي لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "روسكوموس" تنتظر تفسيراً لإلغاء الدعوة.