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    خلاف داخل الائتلاف الحكومي بإيطاليا حول استقبال مهاجري سفينتي إنقاذ

    07:33 م السبت 05 يناير 2019
    خلاف داخل الائتلاف الحكومي بإيطاليا حول استقبال مهاجري سفينتي إنقاذ

    أرشيفية

    روما (أ ش أ)

    اختلف زعيما حزبي الائتلاف الحكومي الشعبوي في إيطاليا فيما يتعلق بشأن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط وتم إنقاذهم على متن سفينتي إنقاذ.

    وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو، أصر على أن تسمح مالطا بنزول المهاجرين على أرضها، حتى تتمكن إيطاليا من استقبال عشرة سيدات وأطفالهن، فيما نفى نظيره زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة ماتيو سالفيني بأن بلاده ستستقبل أيًا من هؤلاء المهاجرين.

    وأشارت الشبكة إلى أن مالطا لن تسمح بعملية إنزال المهاجرين، مؤكدة أنه تم إنقاذهم خارج نطاق منطقة البحث والانقاذ الخاضعة لها.
    ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه يوجد على متن سفينة (سي.واتش 3) 32 مهاجرًا تم انتشالهم في 22 من الشهر الماضي من قوارب المهاجرين التي انطلقت من الشواطئ الليبية، فيما أنقذت سفينة أخرى خاصة 17 آخرين بعد ذلك بأيام جنوبي البحر المتوسط أيضًا، وأوضحت الشبكة أن السفينتين لجأت إلى سواحل مالطا للاحتماء من البحر الهائج، حيث استقبلتا طاقمًا جديدًا بالإضافة إلى إمدادات.

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    سواحل إيطاليا سفن الإنقاذ استقبال المهاجرين

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