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    الجيش السوري يواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية بريف "حماة " الشمالي

    06:19 م السبت 05 يناير 2019
    الجيش السوري يواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية بريف "حماة " الشمالي

    ارشيفية

    دمشق (أ ش أ)

    نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات ضد مجموعات إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية وقرى وبلدات سورية ، انطلاقا من محوري : "اللطامنة " و"حصرايا" بريف حماة الشمالي.

    وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، أن وحدات من الجيش ردت على خرق مجموعات إرهابية تحركت على عدة محاور ، تم رصدها من قبل عناصر الاستطلاع في الجيش ، كانت تستهدف مناطق مدنية ونقاط عسكرية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم ، وتدمير نقاط محصنة في عمق مناطق تسللهم.

    يذكر أن وحدات من الجيش السوري تمكنت أمس من تنفيذ إصابات مباشرة في صفوف المجموعات الإرهابية تنتمى لما يسمى " الحزب التركستاني " و" جبهة النصرة " في محيط قريتي : الناجية وبداما في أقصى الريف الغربي لمنطقة "جسر الشغور " في "إدلب " وقرية البانة بريف حماة الشمالي - وذلك ردا على خرقها اتفاق المنطقة "منزوعة السلاح" وفقا للمصدر ذاته.

    وفي سياق متصل - واصلت الأجهزة الأمنية تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب ، حيث عثرت على مستودع للأسلحة بين بلدتي : أم المياذن وصيدا بالريف الشرقي يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في الأراضي الزراعية.

    وأوضحت الوكالة أن المستودع ضم " كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والدبابات إسرائيلية الصنع ، وعبوات وأحزمة ناسفة متنوعة الأحجام ، وذخائر للأسلحة الرشاشة من عيار 23 و5ر14 وقذائف "آر بي جي" وهاون متعددة العيارات - وكميات كبيرة من البارود المستخدم في صناعة المتفجرات ، وأسلاكا خاصة بالتفجير عن بعد.

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