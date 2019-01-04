بيلوسي تدعو ترامب لإلقاء الخطاب عن حال الاتحاد نهاية يناير

(أ ف ب):

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أمس الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى إلقاء الخطاب التقليدي عن حال الاتحاد أمام الكونجرس بكامل أعضائه في 29 يناير المقبل.

وكتبت بيلوسي في تغريدة على تويتر "دعوت دونالد ترامب إلى إلقاء خطابه عن حال الاتحاد أمام دورة مشتركة للكونغرس في 29 يناير 2019". ونشرت صورة للدعوة التي وجهتها إلى رئيس الولايات المتحدة.

وتقليديا، يدعو رئيس مجلس النواب سيد البيت الأبيض إلى إلقاء هذا الخطاب السنوي أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس.

وعادت الديموقراطية نانسي بيلوسي التي أصبحت رئيسة لمجلس النواب الخميس، لتشغل ثالث منصب في هرم السلطة السياسية الأمريكية. وكانت شغلت المنصب نفسه من 2007 إلى مطلع 2011.

والرئيس ملزم إلقاء خطابه السنوي عن حال الاتحاد الذي يسمح له بأن يوضح سياسته للشعب الأمريكي وممثليه في بداية السنة.

وكان جورج واشنطن ألقى أول خطاب عن حال الاتحاد في 08 يناير 1790.