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كندا تعلن اعتقال 13 من مواطنيها في الصين

08:53 ص الجمعة 04 يناير 2019
كندا تعلن اعتقال 13 من مواطنيها في الصين

الشرطة الصينية

أوتاوا - أ ش أ:

أعلنت السلطات الكندية عن اعتقال 13 مواطنا في الصين منذ اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي بطلب من أمريكا.

وقالت الحكومة الكندية - في بيان، أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن 13 من مواطنيها تم اعتقالهم في الصين منذ إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز منج وان تشو الشهر الماضي في فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة ".

وأضاف البيان أن ثمانية على الأقل من أولئك الثلاثة عشر أطلق سراحهم منذ ذلك الحين، وأنه لم يتم الكشف عن الاتهامات التي قد تكون وجهت لأي منهم.

يشار إلى أنه تم الافراج عن منج بكفالة عشرة ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار أمريكي) يوم 11 ديسمبر، وهي تقيم الآن بأحد منزليها في فانكوفر، بينما تحاول مقاومة تسليمها للولايات المتحدة.

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