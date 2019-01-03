اللجنة الأممية باليمن: الحوثيون يرفضون فتح ممرات إنسانية بالحديدة

صنعاء (أ ش أ)

أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة التابعة للأمم المتحدة أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض فتح ممرات إنسانية في مدينة الحديدة.

ومن جانب آخر، كشفت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، عن تقارير دولية، أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرات، كشف قيام الميليشيا الموالية لإيران بتسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية، في محاولة للالتفاف على اتفاق ستوكهولم.

كما أوضحت القناة - وفقًا للتقارير - أن اتفاق السويد ينص على فتح ممرات إنسانية من ميناء الحديدة إلى صنعاء لاستقبال المساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمني، إلا أن الميليشيات قامت بإغلاق طريق الحديدة - صنعاء، وأطلقت النار على الجرافات التي كان من المفترض أن تزيح الكتل الإسمنتية وترفع الألغام عن الطريق.