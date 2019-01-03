"النهضة الإسلامية" بتونس ترحب بمصالحة وطنية شاملة في سوريا

تونس (د ب أ)

قالت حركة النهضة الإسلامية الشريك الرئيسي في الائتلاف الحكومي في تونس اليوم الخميس، إنها تدعم "مصالحة وطنية شاملة في سوريا"، في تطور جديد لموقف الحزب الداعم للمعارضة.

وأصدر الحزب اليوم بيانا تضمن بالخصوص موقفه من التطورات الإقليمية في سوريا في وقت استعاد فيه نظام بشار الأسد زمام الأمور في مناطق كثيرة في البلاد، بعد نحو ثماني سنوات من نزاع مسلح سقط خلاله مئات الآلاف من الضحايا بجانب هجرة ونزوح الملايين من المتضررين من الحرب.

وقال الحزب، الذي استضاف مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس عام 2012 لدعم المعارضة، عندما كان يقود ائتلافا حكوميا: "إن الحركة تدعو الى مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية".

وأضاف الحزب إنه مع "وضع حد للتقاتل، وما انجر عنه من مآس إنسانية، وعودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية".

يأتي هذا الموقف في وقت تستعد فيه تونس لاستضافة القمة العربية في دورتها الثلاثين في مارس المقبل وسط أنباء عن احتمال حضور الرئيس بشار الأسد القمة بدعم من بعض العواصم العربية.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي صرح في وقت سابق بأن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود إلى كافة الدول العربية.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا إبان اندلاع النزاع المسلح بين النظام والمعارضة، كما قطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في 2012 لكنها أعادت في 2015 فتح مكتب قنصلي للتعاون الأمني ولتيسير الاجراءات الإدارية مع أفراد الجالية التونسية بسوريا.