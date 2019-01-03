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    ألمانيا تعود إلى عضوية مجلس الأمن بعد غياب دام 6 سنوات

    05:44 ص الخميس 03 يناير 2019
    ألمانيا تعود إلى عضوية مجلس الأمن بعد غياب دام 6 سنوات

    أرشيفية لمجلس الأمن الدولي

    نيويورك - (د ب أ):

    عادت ألمانيا أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم بعد غياب دام 6 سنوات.

    وتضمن اليوم الأول للعمل الرسمي للدول الجدد غير دائمي العضوية مناقشة لأجندة المجلس عن شهر يناير ومراسم لرفع الأعلام في نيويورك.

    ومن المقرر أن تستمر فترة عضوية ألمانيا ، إلى جانب إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان ، في المجلس عامين.

    وقال سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر ، الذي ترأس بلاده المجلس في شهر يناير ، للصحفيين إن المجلس سيناقش الصراعات في الصومال والكونغو وسوريا ومالي وليبيا وقبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر.

     

     

     

    ألمانيا مجلس الأمن جوزيه سينجر نيويورك

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