ألمانيا تعود إلى عضوية مجلس الأمن بعد غياب دام 6 سنوات
نيويورك - (د ب أ):
عادت ألمانيا أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم بعد غياب دام 6 سنوات.
وتضمن اليوم الأول للعمل الرسمي للدول الجدد غير دائمي العضوية مناقشة لأجندة المجلس عن شهر يناير ومراسم لرفع الأعلام في نيويورك.
ومن المقرر أن تستمر فترة عضوية ألمانيا ، إلى جانب إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان ، في المجلس عامين.
وقال سفير جمهورية الدومينيكان جوزيه سينجر ، الذي ترأس بلاده المجلس في شهر يناير ، للصحفيين إن المجلس سيناقش الصراعات في الصومال والكونغو وسوريا ومالي وليبيا وقبرص وجمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر.
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