ترامب يقول إنه تلقى "رسالة رائعة" من زعيم كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمس الأربعاء، إنه تلقى "رسالة رائعة" من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة العام الجديد.

ولم يكشف ترامب عن محتوى الرسالة لكنه قال إن الأشخاص الآخرين الذين قرأوها أبلغوه بأن كيم لم يسبق له مطلقا أن كتب رسالة مثل هذه.

وقال ترامب: "لقد بنينا حقا علاقة جيدة للغاية .. كثير من الأشياء الجيدة تحقق".

ولم يذكر الرئيس الأمريكي تفاصيل إضافية عدا أنه قال إنه وكيم ربما يعقدان اجتماعا آخر، لكنه قال إنه "ليس في عجلة من أمره".

ورغم تصريحات ترامب، فإن خطاب كيم بمناسبة العام الجديد شمل تحذيرا للولايات المتحدة.

وقال إن بلاده ربما تسعى إلى اتخاذ مسار بديل إذا أساءت الولايات المتحدة تقدير صبرها في المحادثات النووية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وذكر كيم: "أنا مستعد دائما للجلوس مع الرئيس الأمريكي في أي وقت وسنبذل جهودا للخروج بنتيجة سيرحب بها المجتمع الدولي".

وسبق أن عقد كيم قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في يونيو.