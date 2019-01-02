موسكو: منح الأمريكي المتهم بالتجسس في روسيا "وصولا قنصليًا"

موسكو - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأربعاء/، إن روسيا منحت وصولاً قنصليًا للمواطن الأمريكي بول ويلان، الذي تم احتجازه في موسكو سابقًا للاشتباه بتورطه في أنشطة تجسس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن الوزارة قولها إن "الوصول القنصلي منح للمواطن الأمريكي صباح اليوم"، دون أي تقدم إيضاحات أخرى.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تتمنى منح موظفيها القدرة على الوصول إلى ويلان "في غضون ساعات قريبة"، كما أنها تريد أن تعرف مزيدا عن أسباب احتجازه، مؤكدًا عزم بلاده على المطالبة بإعادة ويلان إلى أرض وطنه إذا ثبت أن احتجازه تم بطريقة غير شرعية.

وكانت مصلحة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت، الإثنين الماضي، أن ويلان احتجز في موسكو، يوم 28 ديسمبر، أثناء تنفيذه نشاطًا تجسسيًا، وجرى فتح ملف جنائي في حقه بتهمة التجسس.