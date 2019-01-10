الخارجية: مصر تقدر المساعدات الأمريكية

القاهرة (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، أن السيد سامح شكري حرص خلال مباحثاته اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوعلى تأكيد ما تحظى به العلاقات المصرية الأمريكية من أهمية استراتيجية للجانبين، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة بشكل عام.

وقال المتحدث الرسمي في بيان له اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن تطلع مصر إلى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة لمجمل الجهود الجارية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار إلى أن زيارة بومبيو لمصر تأتي في إطار الحرص على استمرار التواصل رفيع المستوى بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية ، تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا والتحديات الإقليمية التي تعمل الدولتان على إيجاد حلول مستدامة لها لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وأضاف أن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات تناولا خلالها سبل دفع وتدعيم أوجه العلاقات الثنائية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات على المستويات السياسية والفنية وتنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بما في ذلك البدء في التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجي، والمشاورات في صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن، خلال العام الجاري.

كما أكد الوزير شكري على تقدير مصر للمساعدات الأمريكية التي تعكس أهمية وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية، كما أنها تخدم مصالح الجانبين بشكل متساو، مشدداً على أهمية الحفاظ على وتيرتها بل وزيادتها على ضوء المتغيرات الجارية والتحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بدعم مصر في حربها الشاملة على الإرهاب، بما يعود بمنافع مؤكدة للجانبين ويحقق مصالح الأمن القومي لكل من مصر والولايات المتحدة على حد سواء، ويسهم أيضا في تحقيق الاستقرار والأمن الدولي.

وأوضح "حافظ" أن "شكري" أطلع نظيره الأمريكي على جهود مكافحة الإرهاب من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها على الأراضي المصرية. كما تناول وزير الخارجية الخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على طريق الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث ناقش الوزيران سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، وذلك تحقيقاً للرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين في كلا البلدين حول سبل دفع العلاقات الثنائية ذات الأهمية الاستراتيجية الخاصة بالدولتين إلى أفاق أرحب.

ومن جانبه، أكد "بومبيو" على الأهمية الاستراتيجية لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وإدارته حريصان على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. كما ثمن الوزير الأمريكي الدور الذي تضطلع به مصر والقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب، منوهاً بأهمية مواصلة العمل سويا وتقديم الدعم لمصر من أجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

كما تطرق "بومبيو" إلى التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين، مشيداً بالتقدم الذي حققته مصر على مدار السنوات الأخيرة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مبرزاً الإنجازات في مجال الطاقة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز اطر التعاون الاقتصادي بين الجانبين، للبناء على أداء الاقتصاد المصري، الأمر الذي يسهم في تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين للتوجه نحو مصر.

كما ثمّن بومبيو دعم السيد رئيس الجمهورية للحريات الدينية ، معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية.

وكشف "حافظ" عن أن القضايا الإقليمية نالت حيزاً كبيراً من المناقشات بين الوزيرين، حيث تشاورا حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل مواجهة المخاطر المتعددة التي تحدق بالمنطقة، لاسيما في سوريا وليبيا واليمن، وسبل منع تدخل دول إقليمية في الشأن الداخلي العربي أو توسيع نفوذها على حساب المصالح والأمن القومي العربي أو التعدي على سيادة الدول العربية والاعتداء العسكري على أراضيها .

وأضاف أن شكري جدد التأكيد على المبادئ الرئيسية المحددة للموقف المصري إزاء أزمات المنطقة، التي تتأسس على أهمية حماية الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وإفساح المجال للحلول السياسية.

وفي هذا الإطار تناول الوزيران تقييم مسار العملية السياسية في سوريا، لاسيما فى ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية والموقف الأمريكي في هذا الشأن.

وحول الشأن اليمني، أبرز "شكري" التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء اليمنيين على الصعيدين السياسي والإنساني، والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن "شكري" حرص على استعراض الجهود المصرية إزاء الأوضاع في ليبيا، محذراً من خطورة استمرار مد الميليشيات بالسلاح وتأثير ذلك على استقرار دول المنطقة .

وشدد على أهمية دعم المؤسستين العسكرية والشرطية الليبية لتمكينهما من أداء مهامهما في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.

كما تباحث الوزيران بشأن حالة الجمود التي تصيب عملية السلام على ضوء التطورات الأخيرة، وأهمية إحياء جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بالاعتماد على الدور الراسخ لمصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق أيضاً إلى قضية سد النهضة الأثيوبي والجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن مصالح مصر وأثيوبيا والسودان من حيث توفير فرص التنمية لإثيوبيا دون الإضرار بمصالح مصر المائية، وتجاوز الجمود الراهن في المفاوضات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين اختتما اللقاء بالاتفاق على مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.