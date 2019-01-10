ميركل تتوجه اليوم إلى اليونان للمرة الأولى منذ 2014

برلين/أثينا - (د ب أ):

تغادر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ظهر اليوم الخميس إلى اليونان في زيارة تستمر يومين.

ومن المقرر أن تلتقي مساء اليوم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في العاصمة أثينا.

وقالت ميركل أمس إن جدول أعمال الزيارة يتضمن إجراء محادثات حول الأزمة الاقتصادية اليونانية ووضع اللاجئين، إضافة إلى أزمة النزاع على الاسم بين اليونان ومقدونيا.

وقبيل الزيارة، وصف تسيبراس التعاون معها على مدار الأعوام الأربعة الماضية بأنه جدير بالثقة.

وقال تسيبراس إن زيارة ميركل لأثينا تأتي لكونها تعتبر إنقاذ اليونان من الإفلاس إحدى نجاحاتها.

وأضاف :"في عام 2015، كانت اليونان على وشك الإفلاس، ولكنها تمكنت من أن تصبح جزءا من الحل (للأزمة المالية) اليوم وليس جزءا من المشكلة".

كما تعتزم ميركل لقاء الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس غدا في أثينا.

ويتضمن جدول الزيارة حضور مأدبة غداء مع ممثلين عن مجتمع الأعمال، ولقاء مع زعيم المعارضة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكانت ميركل قامت بآخر زيارة لها لليونان في عام 2014، قبل فوز السياسي اليساري تسيبراس في الانتخابات.