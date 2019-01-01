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    السعودية تدين حادث الطعن بالمملكة المتحدة وتفجير الفلبين

    09:11 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    السعودية تدين حادث الطعن بالمملكة المتحدة وتفجير الفلبين

    حادث طعن مانشستر

    الرياض (أ ش أ)

    أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وللتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.

    وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مجددا على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي المملكة المتحدة والفلبين، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

    حادث طعن مانشستر السعودية المملكة المتحدة الفلبين

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