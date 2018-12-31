الجيش الهندي يعلن إحباط هجوم في كشمير ومقتل باكستانيين اثنين

نيودلهي- (د ب أ):

أعلن الجيش الهندي اليوم الاثنين، أن جنوده أحبطوا محاولة من جانب القوات الباكستانية لضرب مواقع أمامية هندية في إقليم كشمير المضطربة.

وقد حاول فريق من قوات عمل الحدود الباكستانية عبور "خط السيطرة" يوم الأحد، وتم قتل اثنين من المتسللين اللذين يعتقد أنهما من القوات الباكستانية.

ويشار إلى أن خط السيطرة (أو الحدود الفعلية)، يقسم إقلين كشمير المتنازع عليه إلى قسمين، واحد تسيطر عليها الهند، والأخرى تسيطر عليه باكستان.

وقال الجيش الهندي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "باكستان حصلت على الرد المناسب لمحاولة هجوم قوات عمل الحدود على قطاع ناوجام في مقاطعة بارامولا... حيث تم تحييد اثنين على الأقل يحتمل أنهما جنديين باكستانيين، واستعادة مجموعة من المخازن الحربية".

وذكرت تقارير إعلامية محلية، نقلا عن مصادر في الجيش، إنه قد طُلب من السلطات الباكستانية أخذ الجثتين

وقال مسؤولون في الجيش الهندي إنه قد تم العثور على كمية كبيرة من الاسلحة في الموقع، مما يشير إلى أن الرجال كانوا قد جاءوا "من أجل شن هجوم واسع النطاق" على مواقع الجيش في ليلة رأس السنة، بحسب ما ذكرته محطة "نيودلهي تي في" التليفزيونية الاخبارية.

واستمرت المعركة بالأسلحة النارية طوال الليل، وأكدت عمليات البحث في الصباح مقتل الرجلين. وقد فر باقي الجنود إلى الجانب الباكستاني.