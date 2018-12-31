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تدمير عدد من مواقع داعش بضربات للتحالف الدولي جنوب غربي كركوك

09:38 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
تدمير عدد من مواقع داعش بضربات للتحالف الدولي جنوب غربي كركوك

غارة جوية - صورة ارشيفية

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بتدمير عدد من المواقع التابعة لتنظيم داعش جراء ضربات جوية لطيران التحالف الدولي جنوب غربي كركوك ، 250 كلم شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على الأماكن المتواجدة فيها عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع ناحية العباسي وناحية الرياض".

وأضاف المصدر أن "الضربات الجوية أسفرت عن تدمير مضافات وأنفاق للدواعش".

وتشهد مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات ينفذها فلول تنظيم داعش، رغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا المختبئة في سلسلة جبال مكحول وحمرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.

بغداد العراق داعش الارهاب التحالف الدولي

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