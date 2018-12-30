التحالف العربي: 8 خروقات حوثية بالحديدة خلال 24 ساعة

صنعاء – (أ ش أ):

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي بارتكاب 8 خروقات لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الأخيرة فقط.

من جانب آخر ، ذكرت قناة "العربية الإخبارية" أن الميليشيات الحوثية تواصل رفض فتح المنافذ والمعابر لمرور المساعدات الإنسانية، كما قامت بإطلاق النار على جرافات الجيش اليمني أثناء فتح الطرقات وإزالة الحواجز.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن رئيس فريق المراقبين الأمميين باتريك كاميرت أبلغ الجانب الحكومي اليمني امتعاضه مما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي من عملية إحلال عناصر تابعة لها محل عناصر أخرى في ميناء الحديدة ، في خطوة أحادية غير متفق عليها والادعاء بأنها قامت بعملية إعادة الانتشار.