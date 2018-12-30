الحريري يتطلع لتشكيل الحكومة اللبنانية مع بداية العام الجديد

بيروت – (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تطلعه لنجاح المساعي الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة بداية العام المقبل، قائلا: "لابد لنا أن نشكل حكومة مع بداية العام الجديد من أجل تحقيق مصالح اللبنانيين".

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الحريري، مساء اليوم، في منطقة وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اطلع على التحضيرات الجارية بمناسبة احتفالات رأس السنة التي تقام غدا في "ساحة النجمة".

وقال الحريري: "للأسف تأخر تشكيل الحكومة بهذا الشكل، ولكن لدي ثقة أن كل الفرقاء السياسيين يريدون حلا. لقد صبر الرئيس ميشال عون كثيرا، وأنا صبرت كثيرا وكذلك الشعب اللبناني".

ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات الشديدة بين الفرقاء السياسيين، حيث تعد أزمة التمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) العقبة الأصعب أمام إنجاز الحكومة، إلى جانب رغبة بعض القوى السياسية في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لها، رغبة في الحصول على وزارات خدمية ومؤثرة أو تشملها المشروعات والمخصصات المالية التي تضمنها مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني.