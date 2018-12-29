مصدر روسي: قمة مرتقبة في يناير المقبل بموسكو لبحث الأزمة السورية

موسكو (أ ش أ)

ذكر مصدر روسي، اليوم السبت، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع جديد حول الأزمة السورية على مستوى القمة للدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران.

وقال المصدر - وفقا لقناة روسيا اليوم - "إنه من المقرر أن تعقد القمة في منتصف يناير القادم في موسكو، ويجري تنسيق الموعد الدقيق لهذه القمة".

جدير بالذكر أن لقاء القمة السابق ضمن هذا الإطار عقد في طهران يوم 7 سبتمبر الماضي ، وجرى تركيز الاهتمام خلاله على الوضع في إدلب وعملية التسوية السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة المقبلة في موسكو ستكون الأولى بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية يوم 19 ديسمبر الجاري عن سحب قواتها من سوريا في أعقاب ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "الانتصار" على تنظيم داعش الإرهابي.