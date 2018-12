"تهديد ولقاء ثم حب".. كيف تغيرت علاقة "ترامب وكيم" في 2018؟

كتب - هشام عبد الخالق:

شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تقلبات كثيرة خلال العام الجاري، ولعل اللقاء الذي جمع بينهما في منتصف العام (في شهر يونيو) كان أبرز مراحل هذه العلاقة المثيرة للدهشة بين الزعيمين الكبيرين.

- بداية العلاقة:

في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2017، هدد ترامب بـ "تدمير كوريا الشمالية بشكل كامل" مما جعل كيم جونج أون يرد عليه ويصفه بأنه "أمريكي مختل عقليًا" مشددًا على أنه "سيروضه بالنار"، وأنه سيدفع ثمن خطابه.

رد ترامب على تصريحات كيم جاء سريعًا، حيث أطلق عليه لقب "المجنون" الذي لا يهتم بشعبه، وبعد أسبوع في أكتوبر 2017 وصفه مرة أخرى بـ "رجل الصاروخ الصغير"، ومن ثم في نوفمبر من نفس العام وصف ترامب كيم بطريقة غير مباشرة بـ "الرجل القصير السمين".

في يناير الماضي، تباهى ترامب بأن زره النووي "أكبر وأقوى بكثير" من الزر النووي الخاص بزعيم كوريا الشمالية، وكان ذلك ردًا على تصريح لزعيم كوريا الشمالية يقول فيه إن "زره النووي موجود على مكتبه دائمًا".

- انفراجة:

في فبراير الماضي، أقيمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، وتخللت الدورة بعض الأحداث المثيرة للجدل مثل حضور شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ ومصافحتها لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وكذلك تواجد الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في حفل ختام الدورة.

في مارس، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، أن كوريا الشمالية مستعدة لنزع السلاح النووي كما أسر له كيم جونج أون شخصيًا. وهو ما أكده دونالد ترامب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عزم الرئيس على لقاء كيم جونج أون.

قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مايو الماضي، بزيارة إلى كوريا الشمالية، بعد تخفيف وطأة النزاع بين البلدين ليعود ومعه 3 أمريكيين كانت بيونج يانج تحتجزهم في سجونها، ويلقى قرار الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة استحسان الجميع ويشيد به ترامب والبيت الأبيض.

في اليوم التالي، أعلن ترامب عن مكان وموعد القمة التاريخية التي ستجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والتي تحددت على أن تكون في سنغافورة في الثاني عشر من شهر يونيو.

- إلغاء القمة وعودتها:

كان السبب الرئيسي في الإلغاء الأوليّ للقمة بين الزعيمين هو تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي شبّه كوريا الشمالية بدولة ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيتبع نفس النهج الذي تم اتباعه مع ليبيا عند نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، ومن ثم أتت تصريحات نائب الرئيس مايك بنس مع شبكة "فوكس نيوز" والتي حذر فيها كوريا الشمالية من "اللعب" مع ترامب إذا ما التقيا في الشهر المقبل، وأن هذا سيكون خطئًا كبيرًا.

تشوي سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية انتقدت تصريحات بنس وبولتون، وقالت: إن "تلك التصريحات الجامحة والوقحة" لن تجبر بيونج يانج على الجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفة أن بلادها "لن نتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار أو نتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا".

رد ترامب جاء سريعًا وأعلن إلغاء القمة بينه وبين كيم، وبعث إليه برسالة قال فيها: "للأسف، استنادًا إلى الغضب الهائل والعداء المفتوح الذي ظهر في آخر تصريح لك، أشعر أنه من غير الملائم، في هذا الوقت، عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة".

وبعد ساعتين فقط من هذه الرسالة، قال ترامب، في تصريحات بالبيت الأبيض: إن "الجيش جاهز إذا لزم الأمر للرد على أي عمل أحمق أو طائش ترتكبه كوريا الشمالية"، موضحًا أنه تحدث مع وزير الدفاع جيمس ماتيس، وذكر أن كوريا الجنوبية واليابان مستعدتان أيضًا للرد.

بعد إلغاء القمة، صرح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كي جوان، بأن بلاده لا تزال مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة، وأنها مستعدة لحل المشاكل مع الولايات المتحدة في أي وقت وبأي شكل.

.@realdonaldtrump: "We're meeting with the Chairman on June 12th..." pic.twitter.com/b0sEBbTkPf