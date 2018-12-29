التايمز: روسيا حققت أهدافها في سورية بانسحاب القوات الأمريكية

لندن- (د ب أ):

تناولت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت تداعيات قرار سحب القوات الأمريكية، وخلُصت إلى أن أهم ما ترتب على هذه الخطوة هو أن روسيا قد حققت ما كانت تصبو إليه.

ورأت الصحيفة أن الأهداف التي حققتها موسكو من وراء سحب القوات الأمريكية من سورية تشمل " التمركز الدائم في سورية ووجود رئيس يعتمد بصورة كاملة على دعم الروس وأسلحتهم، ووجود سلسلة من القوى واللاعبين الآخرين في الشرق الأوسط الذين يقرون جميعهم بالدور المهيمن لروسيا في المنطقة".

وقالت "التايمز" إن الانسحاب الأمريكي بدد قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إمكانية حدوث صدام مع قوات غربية، مشيرة إلى أن هذه القوات "ستختفي عما قريب".

ووفقا للصحيفة، لن يضطر طيارو روسيا بعد الآن إلى التنسيق في غاراتهم مع القاذفات الأمريكية، حيث لن يحلق الأمريكيون في سماء المنطقة لبعض الوقت.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة الانسحاب الأمريكي بددت قلق إيران من التعرض لضغوط دولية من أجل سحب كتائبها من سورية، حتى لو كان الإيرانيون أنفسهم يرغبون في العودة إلى بلادهم.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن ما يدعو إلى السخرية هو أن قرار ترامب بالانسحاب من سورية جاء ليصب في صالح إيران على نحو مباشر.