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    حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوري يعلن دخوله منبج.. والتحالف الدولي ينفي

    12:30 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: الجيش السوري يعلن دخوله منبج.. والتحالف الدولي ينفي

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها إطلاق قوات الأمن السودانية للغاز المسيل للدموع مع استمرار الاحتجاجات، وإعلان القيادة العامة للجيش السوري، دخول قواتها مدينة منبج الواقعة شمال البلاد قرب الحدود التركية ورفع العلم الوطني فوقها، واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

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