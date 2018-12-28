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    البحرين تدين هجوم حادث أتوبيس الهرم وتؤكد تضامنها مع مصر

    09:28 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    البحرين تدين هجوم حادث أتوبيس الهرم وتؤكد تضامنها مع مصر

    أتوبيس المريوطية السياحي

    المنامة (أ ش أ)

    أدانت مملكة البحرين، بشدة، الهجوم الذي تعرضت له حافلة تقل سائحين في الجيزة اليوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - وقوف البحرين وتضامنها التام مع مصر الشقيقة في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق.

    وأعربت الوزارة عن بالغ تعازيها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة، مجددة موقف البحرين الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.

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    Asha
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