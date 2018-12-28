"الفلسطينية لمسيرات العودة": لدينا خيارات نضالية جديدة للوقوف بحزم أمام الاحتلال

غزة (أ ش أ)

أكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، أنها بصدد استخدام خيارات نضالية جديدة، هدفها الوقوف بحزم أمام الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الهيئة - في مؤتمر لها من على أرض مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة - الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "مقاومة التطبيع".

وطالبت الهيئة الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الاستمرار في الحراك ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأضافت: "ندعوا إلى إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام على أساس الاتفاقيات الموقعة"، مطالبة بعدم الغرق في خطوات انفرادية وثانوية.

وجددت الهيئة، دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأصيب 6 فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة بينهم 4 شرق خان يونس، فيما أطلق الاحتلال النار بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين شرق رفح.

وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد لمخيمات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ40 والتي تحمل عنوان" لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة".

ونظرا للظروف الجوية السائدة وغزارة الأمطار في قطاع غزة فقد قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلغاء فعاليات اليوم في مخيم العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة فقط نظرا لإغلاق الطرق المؤدية مما يعيق وصول الجماهير الى تلك المنطقة على أن تستمر الفعاليات في باقي المخيمات الأربعة في منطقة ملكة شرق غزة وفي مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة وفي مخيمات العودة شرقي رفح وخان يونس جنوب القطاع.