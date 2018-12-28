إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

غزة (أ ش أ)

أصيب 6 مواطنين فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وأفاد شهود عيان بأن 6 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال بينهم 4 شرق خان يونس، فيما أطلق الاحتلال النار بكثافة تجاه المتظاهرين السلميين شرق رفح.

وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد لمخيمات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ40 والتي تحمل عنوان" لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة".

وقررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلغاء فعاليات اليوم في مخيم العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة فقط نظرا لإغلاق الطرق المؤدية ما يعيق وصول الجماهير الى تلك المنطقة على أن تستمر الفعاليات في بقية المخيمات الأربعة في منطقة ملكة شرق غزة وفي مخيم العودة شرق البريج وسط قطاع غزة وفي مخيمات العودة شرقي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الجمعة تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة"، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وتصديه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

واتهمت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بـ"تعمد واضح في قنص جميع الشهداء والجرحى" في الجمعة الماضية، مؤكدة أن "ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تجاوزت الخطوط الحمراء، والمقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم".

فيما تحدثت مصادر إعلامية عبرية، عن مؤشرات تزيد من فرص التصعيد مع قطاع غزة خلال الفترة الراهنة.

وذكر موقع (واللا) العبري أن "حماس تفهم أن الانتخابات الإسرائيلية تجعل واقع غزة حساس بشكل خاص، وأي ضعف في قوة نتنياهو أمام خصومه قد يدفعه لوقف الأموال القطرية"، معتبرا أن ذلك "يزيد من فرص التصعيد مع قطاع غزة".

وحسب الموقع ذاته، فإن تقديرات القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال أنه على الرغم من الأمطار والرياح القوية المتوقعة اليوم، قد يتدفق الآلاف من الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة على مقربة من 300 إلى 600 متر من السياج.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن حاييم يلين عضو "الكنيست" الذي تم حله قوله : "يبدو أن طلب نتنياهو من حماس الهدوء حتى بعد تحديد الانتخابات على ما يبدو تم رفضه"، و"لقد عادت البالونات... اليوم هبطت مجموعة من البالونات المتفجرة بالقرب من روضة أطفال".