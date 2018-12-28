أردوغان: النظام السوري يقوم بـ "عملية نفسية" في منبج

إسطنبول- (د ب أ):

تعليقا على اعلان الجيش السوري دخول مدينة منبج، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن النظام السوري يقوم بـ"عملية نفسية" في منبج شمالي سوريا.

وشدد أردوغان بالقول" نعارض تقسيم سوريا وهدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.

وأضاف الرئيس التركي "هدفنا تلقين وحدات حماية الشعب الكردي (واي بي جي) الدرس اللازم ومصرون تماما على ذلك".

وفي السياق ذاته، أشار أردوغان إلى إمكانية عقد مباحثات هاتفية أو زيارة يقوم بها إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين للحديث حول المستجدات في سوريا.

وأضاف أردوغان أن وفدا تركيا برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سيتوجه السبت إلى موسكو، وسيناقش هناك القضية السورية بشكل مفصل.

يشار إلى أن القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية قد دعت الحكومة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا.