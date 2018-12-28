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البرتغال ضمن أكبر 15 دولة بها أعلى احتياطي للذهب في العالم

07:17 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
البرتغال ضمن أكبر 15 دولة بها أعلى احتياطي للذهب في العالم

ذهب

لشبونة - أ ش أ:
أفادت الأرقام الواردة من مجلس الذهب العالمي بأن البرتغال تحتل المرتبة 12 في احتياطي الذهب العالمي بامتلاكها 382.5 طن من الذهب.
وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الدول الثلاث الأخرى المتحدثة بالبرتغالية وهي البرازيل وأنجولا وموزمبيق تعتبر من بين أكبر 100 دولة من حيث احتياطي الذهب في العالم بترتيب (42 – 60 – 86 ) على التوالي.
وتأتي الولايات المتحدة على رأس القائمة باحتياطي ذهب يربو على ثمانية آلاف طن.

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