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البحرين تعلن عودة العمل في سفارتها بسوريا

01:00 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
البحرين تعلن عودة العمل في سفارتها بسوريا

وزير الخارجية البحريني

(مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار العمل في سفارتها بسوريا، وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وذكرت البحرين، أن هذه الخطوة جاءت حرصًا من المملكة على استمرار علاقتها مع الجمهورية العربية السورية وتعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وفق البيان الرسمي لوزارة الخارجية البحرينية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.

وشدد البيان على ضرورة منع مخاطر التدخلات الإقليمية في الشئون السورية، ما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.

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