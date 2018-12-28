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أبرز عناوين الصحف: "الشرق الأوسط بعد أمريكا".. روسيا وإيران تسيطران على سوريا

01:00 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
أبرز عناوين الصحف: "الشرق الأوسط بعد أمريكا".. روسيا وإيران تسيطران على سوريا

القاهرة - مصراوي:

تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن سابقًا أنه بمفرده قادرًا على إصلاح كل المشاكل التي يعانى منها النظام، بات يقف وحيدًا بصورة لم يسبق لها مثيل، فيما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحليلًا للأوضاع على الأراضي السورية، بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من هناك، وتأثير ذلك على منطقة الشرق الأوسط وخاصة سوريا، فيما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصريحات تامير باردو، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق التي أدلى بها منذ أيام، وإشارته إلى أن روسيا قررت دعم المُرشح الجمهوري لتأكدها أنه أفضل من يخدم مصالحها في الولايات المتحدة.

روسيا إيران الحرب السورية الموساد

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