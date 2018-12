طائرة بلا أضواء.. تفاصيل رحلة 11 ساعة لزيارة ترامب إلى العراق (صور وفيديو)

كتب - هشام عبد الخالق:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا اليوم الأربعاء، إلى العراق في زيارة مفاجئة غير مخطط لها.

والتقى ترامب خلال الزيارة بالقوات الأمريكية في العراق في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال ترامب في حديث للقوات الأمريكية المتواجدة بالقاعدة: "أعتقد أنه في النهاية سيوافق الكثيرون على طريقة تفكيري، لقد حان الوقت أن نبدأ في استخدام عقولنا".

وتابع ترامب، حسبما ذكرت "أسوشيتدبرس"، أنه لا توجد خطط لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأنه يمكن استخدام العراق كقاعدة لتنظيم هجمات ضد تنظيم داعش، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه على الأشخاص الذين يرافقونه إلى العراق أكثر من قلقه على نفسه، وقال إنه قلق بشأن مؤسسة الرئاسة والسيدة الأولى ميلانيا ترامب التي سافرت معه إلى قاعدة جوية غرب بغداد.

وقام ترامب بالرحلة التي استغرقت 11 ساعة على متن طائرة الرئاسة، مع إضاءة مظلمة وظلال على النوافذ، بالإضافة إلى مرافقة الطائرات الحربية له.

وتأتي زيارة ترامب للعراق لتحية الجنود الأمريكيين خلال عطلة أعياد الميلاد، بعد أسبوع من إعلانه بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس على خلفية القرار.

وجاءت زيارة الرئيس الأمريكي محاطة بالسرية، حيث أقلعت طائرة الرئاسة مساءً من واشنطن وهبطت في قاعدة جوية غربي بغداد تحت جنح الظلام، وهذه هي زيارة ترامب الأولى للقوات الأمريكية المتمركزة في منطقة مضطربة.

يُذكر أن هذه ثان زيارة يقوم بها الرئيس إلى الشرق الأوسط بعد توليه الرئاسة، وكانت الزيارة الأولى إلى المملكة العربية السعودية.

كان ترامب، الذى يتحدث مرارا عن دعمه للجيش الأمريكي، تعرض لانتقادات بسبب عدم زيارته للقوات الأمريكية في مناطق الحرب منذ رئاسته للبلاد قبل عامين. وقال لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في أكتوبر: إنه "سيفعل ذلك في مرحلة ما، لكنني لا أعتقد أنه ضروري للغاية".

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Pres. Trump makes surprise visit to U.S. troops deployed in Iraq. https://t.co/OC3IwpQSL8 pic.twitter.com/sWQhBKn0UW