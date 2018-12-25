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وفاة طفل من جواتيمالا في مركز احتجاز حكومي بالولايات المتحدة

11:37 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
وفاة طفل من جواتيمالا في مركز احتجاز حكومي بالولايات المتحدة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت سلطة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ وفاة طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات ويحمل جنسية جواتيمالا في إحدى مراكز الاحتجاز الحكومية الأمريكية.

وذكرت وحدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن الطفل توفّي بعد إصابته الطفل بالحمي أمس، ووصف له العلاج وخرج من المستشفى، إلا أنه عاد لاحقا وتوفي بعد ساعات.

وأعلنت الوحدة أنه لم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن وتم إبلاغ المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والحكومة في جواتيمالا.

وكانت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام من جواتيمالا قد توفيت أوائل الشهر الجاري بعد إلقاء القبض عليها من وكلاء الحدود الأمريكيين.

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