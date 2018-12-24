إيطاليا تجدد التزامها بدعم ليبيا واستقرارها

طرابلس - (د ب ا)

جددت السفارة الإيطالية في ليبيا التأكيد على التزامهابدعم وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

وقالت السفارة الايطالية في تغريدة لها بموقع "تويتر بمناسبة عيد استقلال ليبيا"عيد استقلال سعيد لكل الليبيين في الذكرى 67 لاستقلال ليبيا نشارك الليبيين احتفالاتهم وفي الوقت ذاته نجدد التزامنا بدعم وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها"،حسبما ذكر اليوم الاثنين موقع "بوابة أفريقيا الأخبارية".

ويصادف اليوم الاثنين الذكرى الـ 67لعيد استقلال ليبيا.

يأتي بيان السفارة بعد يوم من زيارة قام بها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الأحد، اجتمع خلالها مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، ورئيس المجلس الأعلي للدولة في ليبيا خالد المشري .

وشدد كونتي، خلال اللقاءات ، على أهمية الاستمرار في الترتيبات الأمنية والمضي بها نحو الأمام، والسعي إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات .

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011،إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ، وحكومة الوفاق ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.