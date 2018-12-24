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ترامب: السعودية الثرية تساعد بالأموال في إعمار سوريا بدلًا من أمريكا

07:40 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
ترامب: السعودية الثرية تساعد بالأموال في إعمار سوريا بدلًا من أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المملكة العربية السعودية وافقت على إنفاق الأموال من أجل المساعدة في إعادة الإعمار في سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن السعودية وافقت في الوقت الحالي على إنفاق "المال المطلوب" من أجل المساعدة في إعادة إعمار سوريا "بدلًا من الولايات المتحدة".

وكانت إدارة ترامب أعلنت سحب القوات الأمريكية من سوريا، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي حول هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، والذي كان الانتصار عليه هدف الإدارة الأمريكية.

وأضاف ترامب: "انظروا؟ أليس من الجيد أن تساعد دول شديدة الثراء في إعادة بناء جيرانهم بدلًا من الدولة العظيمة الولايات المتحدة ، التي تبعد 5 آلاف ميل. شكرًا السعودية".

وقّع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، جيمس ماتيس، الإثنين، أمر سحب قواته من سوريا، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه ترامب، منذ أيام.

وبرر ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

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